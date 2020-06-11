Azerbaycan’da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 108’e yükseldi
Azerbaycan’da son 24 saatte yeni tip korona virüs salgını nedeni ile 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 108’e ulaştı.
Azerbaycan’da son 24 saatte yeni tip korona virüs salgını nedeni ile 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 108’e ulaştı.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 352 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 6 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 210 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 8 bin 882’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 108’e yükseldi. Ülke genelinde toplam 4 bin 930 kişinin ise virüsü yenerek taburcu olduğu aktarıldı.
Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da 362 bin 654 korona virüs testi yapıldığı belirtildi.