  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısı 12 bini geçti

Azerbaycan’da son 24 saatte 471 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 12 bin 238’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 18:01:28 -
Azerbaycan’da Covid-19 vaka sayısı 12 bini geçti

Azerbaycan’da son 24 saatte 471 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 12 bin 238’e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 471 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 191 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son 24 saatte vaka sayısında rekor artış yaşanırken toplam vaka sayısı 12 bin 238’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 148’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 516 oldu.


Öte yandan Azerbaycan’da şu ana kadar 417 bin 102 kişiye korona virüs testi yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı