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Azerbaycan’da Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 133’e yükseldi

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e, toplam vaka sayısı ise 10 bin 991’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:09:06 -
Azerbaycan’da Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 133’e yükseldi

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e, toplam vaka sayısı ise 10 bin 991’e ulaştı.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 329 korona virüs vakası tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 127 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da tespit edilen toplam vaka sayısı 10 bin 991’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 133’e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 75 olarak açıklandı. Azerbaycan’da şu ana kadar 397 bin 399 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

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