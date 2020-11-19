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Aktüel Azerbaycan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina süresi uzatıldı
Aktüel

Azerbaycan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:57:10 -
Azerbaycan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina süresi uzatıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılırken, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun kararı gereği, 21 Kasım'dan 28 Aralık'a kadar ülkede market ve eczaneler dışında tüm dükkanlar ile kafe ve restoranlar hafta sonları kapalı olacak.

Dükkan ve işletmeler hafta sonları internet üzerinden satış yapabilecek.

Karara göre, ülke genelinde toplu taşıma araçları ile kuaför ve güzellik salonları da karantina süresince hafta sonları faaliyet göstermeyecek. Bakü metrosu da 28 Aralık'a kadar kapalı olacak.

Karantina süresince ülke genelinde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak, bu konudaki denetimler sertleştirilecek.

Bakanlar Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmama, özel işletmelere ise personelinin üçte ikisini evden çalıştırmaları tavsiyesinde bulundu.

Azerbaycan'da dün açıklanan verilere göre, bugüne kadar 81 bin 397 Kovid-19 vakası tespit edilen ülkede, virüs nedeniyle toplam 1030 kişi yaşamını yitirdi.

Günlük vaka sayısının 2 binin üzerine çıktığı ülkede, 22 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

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