Azerbaycan’a destek veren ve destek vermekte tereddüt eden ülkeler açıklandı

Ermenistan provokasyonlarını arttırarak sınırda başlattığı saldırılara Azerbaycan’dan çok sert karşılık geldi.

Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu büyük kayıplar verirken, teçhizat olarak verdiği kayıplarda gündeme geldi. Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında çatışmalar zaman zaman devam ederken kaçan askerlerin olduğu görüldü.

Su-30 uçakları

Ermenistan'ın Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsron Hovhannisyan bir basın brifinginde yeni hamlesini duyurmuştu. Ruslara bel bağlayan Ermenistan yeni gerilim olması halinde Su-30 uçakları dahil olmak üzere, bütün silahları devreye sokacaklarını söylemişti.

Genellikle ordusunda Rusların silahlarını barındıran Ermenistan karşısında Azerbaycan’a Türkiye’den büyük destek geldi.

'Ah şu Rus etkisi'

Bir TV kanalında Azerbaycan’a destek veren ülkeler sıralanırken, destek verme konusunda hesap kitap yapan diğer ülkeler de sıralandı. Destekte tereddüt yaşayan ülkelere ‘Ah şu Rus etkisi’ yorumları yapıldı.

Azerbaycan’a hemen destek veren ülkeler Türkiye başta olmak üzere, Pakistan, Gürcistan ve Ukrayna…

Destekte tereddüt yaşayan halen daha hesap kitap yapan ülkeler, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan olarak açıklandı.