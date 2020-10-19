Azerbaycan'a destek verdiler
Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'daki demiryolları binasına Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
Kazakistan'ın Başkenti Nursultan'daki Ermenistan Büyükelçiliği tarafından Kazakistan Demiryolları binasına Ermenistan bayrağı yansıtılmıştı.
Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kurucusu olduğu Türk Akademisi'nin girişiminin ardından aynı binada bu kez Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı...
Kazakistan’ın Başkenti Nursultan’da Ermenistan Büyükelçiliği tarafından Kazakistan Demiryolları'na ait binada Ermenistan bayrağı yansıtılmıştı.
Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kurucusu olduğu Türk Akademisinin girişimi ve Kazakistan devletinin onayıyla Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.