Azerbaycan'a destek için türkü besteleyip seslendirdi

İSTANBUL (AA) -KAAN BOZDOĞAN- Şarkıcı Erol Şahin, Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'ın saldırısına misliyle karşılık veren Azerbaycan'a destek için türkü besteledi.

Rizeli sanatçı Erol Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır Karadeniz müziği ve kültürüne hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Bütün eserlerini bağlama ile seslendirdiğini belirten Şahin, bağlama ile 11-12 yaşlarında kendisi gibi türkücü olan rahmetli ağabeyi Mustafa Sırtlı vesilesiyle tanıştığını anlattı.

Yakın zamanda 13'üncü albümünün piyasaya çıktığını dile getiren Şahin, bugüne kadar 300'e yakın beste yaptığını, yaklaşık 150-160'ını kendisinin seslendirdiğini, birçok eserini de yöre müziğine katkı sağlayan sanatçılarla paylaştığını ifade etti.

- "Yar Azerbaycan" bestesini hazırladı

Son günlerde Dağlık Karabağ'da yaşananlardan etkilendiğini, bu kapsamda Azerbaycan'a destek vermek amacıyla "Yar Azerbaycan" bestesini hazırladığını aktaran Şahin, "Orada olmak isterdim ama orada olamayacağımıza göre 'ne yapabilirim' dedim. En azından bağlamamızla, türkülerimizle, duygularımızla yapacağım bir beste ile onlara manevi olarak destek vermeyi düşündüm. Gece 02.00-02.30 civarı bağlamamı aldım elime, sabah saat 05.00-06.00 civarına kadar, yani sabah namazına kadar bu türküyü yapmış oldum." dedi.

Türkünün aynı zamanda Ermenistan'a tepki niteliğinde olduğunu vurgulayan Şahin, "Bazen duyguları kelimelerle değil de türkülerle daha iyi anlatıyorum. Yapmış olduğum bestenin içerisindeki sözlerde Ermenistan'a göstermiş olduğum tepki de var. Diyor ki, 'Ermenistan sana düşer haddini bilmek, yoksa bize kolay seni tarihten silmek.' Haddini bil yani. Ya geri çekileceksin, ya işgal ettiğin toprakları bırakacaksın ya da tarihten silineceksin. Başka alternatifin yok, başka çıkar yolun yok." diye konuştu.

- "Bu türküyü Dağlık Karabağ'da okumak istiyorum"

Şahin, besteyi stüdyoda seslendirmesinin ardından Azerbaycan'daki yakınlarına gönderdiğini, dostlarının da paylaşımıyla Azerbaycan'da ilgi gördüğünü kaydetti.

Azerbaycan'da bazı grup ve kuruluşlarca klip hazırlanan türkünün bazı dijital platformlarda yayınlandığına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Oradan bana çok olumlu, çok güzel mesajlar geldi. İleri gelen sanatçı büyükleri çok teşekkür ettiler. Üniversiteden öğretim üyeleri arayıp teşekkür ettiler. Bunun tarihi bir türkü olduğunu söylediler. Ortak duyguların paylaşılması adına çok mutlu olduklarını söylediler, Türkiye'ye karşı sevgi ve saygılarını gönderdiler. Ben de onlara teşekkür ettim. Orada da şu anda türkü üzerine savaş görüntüleriyle klip çalışması yapmışlar. Şu anda anladığım kadarıyla klip Azerbaycan televizyonlarında dönüyor. "

Dağlık Karabağ konusunda sadece sahada mücadele verilmediğine işaret eden Şahin, "Bu mücadele sadece sahada çarpışma ile olan bir mücadele değil. Topyekün bir mücadele olması gerekiyor. Sanatından siyasetine, işçisinden yazarına, ressamından sporcuna kadar toplu bir mücadele içerisinde olmak gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkının Azerbaycan'ın yanında olduğunun altını çizen Şahin, dünyanın Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

Youtube'da kullanıcıların türküye ulaşabileceğine vurgu yapan Şahin, "Ben şu anda duygularımla konuşuyorum. Bu türküyü özellikle Allah nasip ederse Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da okumak istiyorum. Orada Azerbaycanlı kardeşlerimize seslendirmek istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse orada milyonlara bu türküyü yürekten seslendirmek istiyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.