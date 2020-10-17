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Aktüel Azerbaycan'a destek için 15 metre derinliğe dalarak iki ülkenin bayrağını astılar
Aktüel

Azerbaycan'a destek için 15 metre derinliğe dalarak iki ülkenin bayrağını astılar

Dalışı gerçekleştiren ekipte yer alan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı: - "Bu dalış etkinliğini ilçemizin gençleriyle kardeş ülke Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü" için gerçekleştirdik"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:17:22 -
Azerbaycan'a destek için 15 metre derinliğe dalarak iki ülkenin bayrağını astılar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Azerbaycan'a destek için denizin metrelerce altına dalarak, tank batığına Azerbaycan ve Türk bayrağı astı.

Yazıcı, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla Kaş Güvercin Adası yakınlarında 15 metre derinlikte bulunan tank batığına dalış gerçekleştirdi.

2017 yılında batırılan 1960 model 45 tonluk tanka Türkiye ve Azerbaycan bayrağı asan Yazıcı, AA muhabirine, dalış etkinliğini kardeş ülkeye destek için yaptıklarını söyledi.

Kaş'ın Türkiye'deki en iyi dalış noktalarını bünyesinde barındırdığını anlatan Yazıcı, 18 dalış merkeziyle ülke dalış turizminin göz bebeği konumuna sahip olduğunu belirtti.

İlçede dalış sporunun yaygınlaştırılması ve dünyaya daha geniş boyutta tanıtılması için çeşitli etkinlikler yürüttüklerini dile getiren Yazıcı, "Bugün bu dalış etkinliğini ilçemizin gençleriyle kardeş ülke Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü" için gerçekleştirdik. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

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