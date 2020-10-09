  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek
Dünya

Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sürerken Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek geldi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan'ın BMGK kararlarına uyarak işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:31:00 -
Azerbaycan'a bir ülkeden daha destek

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Azerbaycan'a destek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "mevcut çatışmaları değerlendirmek için yaklaşımlar geliştirirken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının rehber alınması gerektiğini" bildirdi. Tokayev, Almatı'da yapılan barış gücü askerleri tatbikatında yaptığı konuşmada, "dondurulmuş" veya "zaman içinde uzamış" olarak tanımlanan bölgesel çatışmaların, modern uluslararası hukukun kaynağı ve temeli olan BM Tüzüğünün iki ana ilkesi olan devletlerin toprak bütünlüğü ve ulusların kendi geleceğini tayin hakkı arasındaki çelişkiyi ortaya çıkardığını belirtti. Son ilkenin özellikle devletlerin bağımsızlığını kazandığında ve sömürge bağımlılığından kurtarıldığında etkin olduğunu söyleyen Tokayev, "Bu aşamada dünya halkları artık kendi kaderlerini belirledi. Bu nedenle artık devletlerin toprak bütünlüğü ön plana çıktı ve öncelik kazandı" dedi. Ermenistan, Dağlık Karabağ dahil işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi yönündeki birçok BMGK kararını aradan geçen 30 yıla yakın süredir uygulamamakta ısrar ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Günaydın.Nerdeyse iş bittikden sonra yanında olmak da bir şeydir diyoruz.Ama önemli olan Türk kardeşinin yanında ilk dakikada saf tutabiliyormusun odur.En azından bir sonrakinde Kazakistanın daha hızlı davranacağını umut ediyoruz.
  • Yanıtla
Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi
Siyaset

Washington Büyükelçisi'nden Ermenistan tepkisi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'..
Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın
Dünya

Libya Savunma Bakanlığından uyarı: En üst düzeyde hazırlanın

Libya Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üs..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay