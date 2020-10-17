  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Azerbaycan’a atlı, dualı destek
Gündem

Azerbaycan’a atlı, dualı destek

Can Azerbaycan’a Türkiye’nin dörtbir yanında destekler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:58:00 -
Azerbaycan’a atlı, dualı destek

Erzurum’da, AK Parti Gençlik Kolları organizasyonuyla bir araya gelen grup, Azerbaycan’a destek için atlı ve bayraklı yürüyüş yaptı. Havuzbaşı Kent Meydanı’nda bir araya gelen grup, ellerine aldıkları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile açtıkları pankartlar eşliğinde Ermenistan güçlerinin saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek için yürüdü. Tarihi Çifte Minareli Medrese önünde son bulan yürüyüşte Yeniçeri kıyafeti giyen iki kişi de yürüyüşe cirit atlarıyla katıldı. Kocaeli’de de, cuma çıkışı 50 STK’dan oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, saldırıları ve işgali protesto ederek şehitler için dua etti. Başkentte ise Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı, Fransa’nın Fransa’nın Karabağ ile ilgili tutumuna tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya Doğu Akdeniz'de tarafını açıkladı
Dünya

İtalya Doğu Akdeniz'de tarafını açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte "Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz?" şeklindeki soruya "Biz, Avrupa ile birlikteyiz. Biz, Doğu Akdeniz ..
HDP'li Gültan Kışanak için tutuklama kararı!
Gündem

HDP'li Gültan Kışanak için tutuklama kararı!

6-7 Ekim olayları soruşturmasında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tutuklanırken, eski HDP Mardin Milletvekili Gül..
Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler
Gündem

Azerbaycan intikamı böyle aldı! İşte SİHA’lardan inanılmaz görüntüler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yay..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay