Azerbaycan’a atlı, dualı destek

Erzurum’da, AK Parti Gençlik Kolları organizasyonuyla bir araya gelen grup, Azerbaycan’a destek için atlı ve bayraklı yürüyüş yaptı. Havuzbaşı Kent Meydanı’nda bir araya gelen grup, ellerine aldıkları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile açtıkları pankartlar eşliğinde Ermenistan güçlerinin saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek için yürüdü. Tarihi Çifte Minareli Medrese önünde son bulan yürüyüşte Yeniçeri kıyafeti giyen iki kişi de yürüyüşe cirit atlarıyla katıldı. Kocaeli’de de, cuma çıkışı 50 STK’dan oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, saldırıları ve işgali protesto ederek şehitler için dua etti. Başkentte ise Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı, Fransa’nın Fransa’nın Karabağ ile ilgili tutumuna tepki gösterdi.