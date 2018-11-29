"Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticari-ekonomik ilişkiler potansiyelin altında"

Ali Hasanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticaretin artması ve Türk halklarının potansiyeline cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Hasanov, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iş birliği, ne komşu ülkeleri ne de diğer ülkeleri tehdit ediyor. Biz barış, sulh ve karşılıklı refah için her devlete açığız. Ermenistan yönetimi, bu işgalci siyaseti ve Türkiye'ye esassız iddiaları ile kendi halkını da tehdit ediyor. Kendi halkını göçmen vaziyetine koyuyor. Eğer Ermenistan, sulh istiyorsa, Azerbaycan ve Türkiye'nin yaptığı ulusal ve uluslararası işlere katılmak istiyorsa buyursun. İşgal ettiği topraklardan çekilsin, sulhun gerektirdiği şeyleri ve hukukun taleplerini yerine getirsin. Ermenistan'a karşı değiliz. Biz Ermenistan'ı sulh ve barışa davet ediyoruz.

Haydar Aliyev, Azerbeycan'ın Hazar Denizi'ndeki doğal gaz ve petrol ihtiyaçlarının devreye alınması politikasını başlatırken, Türkiye'yi '2 devlet tek millet' anlayışı ile projelerimizin içinde tuttu. Projelerin Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden dünyaya açılacağını ilan etti. Rahmetli Haydar Aliyev, bunlar için büyük çabalar verdi, kardeş halkımız Türkiye de bunlardan faydalansın diye... Biz istiyoruz ki bizi her zaman destekleyen, bizim zor günümüzde yanımızda olan Türkiye olsun. O yüzden Türkiye ile büyük işleri 'bir milletin iki devleti' gibi yapıyoruz. O yüzden Star Rafineri'de, Petkim'de, bundan sonra yapılacak projelerde de Azerbaycan'ın mevcut zenginliğinden Türk halkı da faydalansın istiyoruz. Türkiye'de iş yerleri açıp Türkiye'ye refah getirmek istiyoruz. Çünkü biz aynı şeyleri Türkiye'den de görüyoruz. Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Ekonomik, politik, güvenlik ve diğer meselelerde Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve bunun böyle olması lazım."







- "Devletlerimizin milli görevi var"







Ali Hasanov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin mevcut potansiyelin altında olduğunu belirterek, "Devletlerimizin milli görevi var; halklarımızın güvenliğini temin etmek ve yüksek refah yolunda çalışmalarını devam ettirmek..." ifadesini kullandı.

Hasanov, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadığını ifade ederek, "O insanlara yardım etti. Filistin'de yaşanan olaylara Türkiye ve Azerbaycan olarak yardım ediyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz projeler de ulusal vazifemizin bir bölümüdür. Çünkü bu işler bütün insanların refahı içindir." dedi.

Dünyada yaşanan krizlere sessiz kalmayacaklarını dile getiren Hasanov, sivil dünyanın parçası ve aktörü olarak Türkiye ve Azerbaycan'ın "krizler olmasın" diye çalıştığını, bunu yaratan nedenlerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi.