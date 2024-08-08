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Dünya Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı! Zengezur Koridoru erteleniyor mu?
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı! Zengezur Koridoru erteleniyor mu?

Yeniakit Publisher
2024-08-08 13:10:00 - 2024-08-08 13:12:40
Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı! Zengezur Koridoru erteleniyor mu?

Azerbaycan ve Ermenistan, ulaşım hatlarının barış anlaşması şartlarından çıkarılmasında anlaştı. Barış anlaşmasının imzalanmasını hızlandırmak için taraflar arasında ihtilaflı konulardan biri olan ulaşım hatları hususu taslak metinden çıkarıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, Nahçıvan'ı bağlayan güzergah da dahil olmak üzere ulaşım hatlarıyla ilgili maddenin barış anlaşmasından çıkarılması konusunda anlaştı.

ULAŞIM HATLARI HUSUSU TASLAK METNİNDEN ÇIKARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Görevler Temsilcisi Elçin Amirbeyov, ABD'li yayın kuruluşu Özgür Avrupa Radyosu'na yaptığı açıklamada, barış anlaşmasının imzalanmasını hızlandırmak için taraflar arasında ihtilaflı konulardan biri olan ulaşım hatları hususunun taslak metinden çıkarıldığını duyurdu.

MÜZAKERELERE DEVAM EDİLECEK

Amirbeyov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, barış anlaşması imzalandıktan sonra Azerbaycan ile Nahçıvan arasında ulaşım hattının sağlanması için kabul edilebilir bir formül bulmak üzere müzakerelere devam edebileceğini kaydetti.

KARŞILIKLI MUTABAKATLA ÇIKARILDI

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan da bölgedeki ulaşım hatlarının açılmasına ilişkin maddenin taslak metinden karşılıklı mutabakatla çıkarıldığını belirtti.
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Badalyan, ulaşım hatlarının etkin bir şekilde açılmasının, Ermenistan'ın barış ve ekonomik kalkınma vizyonunun ve gündeminin önemli parçası olmaya devam ettiğini ifade etti.

İHTİLAFLI KONULARDAN BİRİ OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak ve Koridoru diye nitelendirilen güzergah dahil bölgedeki tüm ulaşım hatlarının açılması hususu, barış müzakerelerinde iki ülke arasında ihtilaflı konulardan biri olarak gösteriliyordu.

Bakü yönetimi, Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a gidecek Azerbaycan vatandaşları ve yüklerinin hiçbir kontrole tabi tutulmaması gerektiğini, Erivan yönetimi ise güzergahtaki geçişlerin Ermenistan yasalarına uygun olması gerektiğini savunuyor.

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Yorumlar

Şüpeci

Bu bence ermeni oyunu zira oöayon canalıcı tarafı bu koridor. Bu ötelenirse, bir zamanlar restorasyan bahanesiyle kapatılıp müzeye çevrilen Ayasofyaya döner
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