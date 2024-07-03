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Dünya Azerbaycan ve Çin arasında yeni anlaşma! ABD kuduracak
Dünya

Azerbaycan ve Çin arasında yeni anlaşma! ABD kuduracak

Yeniakit Publisher
2024-07-03 20:42:00 -
Azerbaycan ve Çin arasında yeni anlaşma! ABD kuduracak

Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamaya göre, görüşme kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edildi.

Bildiriye göre Azerbaycan ve Çin, karşılıklı saygı, eşitlik, güven, destek, yarar ve işbirliğine dayalı stratejik ortaklık kuracak.

Tarafların birbirlerini öncelikli ve güvenilir ortak olarak görmekte olduğu belirtilen bildiride, Azerbaycan ve Çin'in ikili ilişkilerini dış etkenlerden bağımsız olarak müstakil şekilde belirlediği kaydedildi.

Bildiride, Azerbaycan'ın "Tek Çin" politikasını desteklediği ve Tayvan'ın bağımsızlığına şiddetle karşı çıktığı, Çin'in ise Azerbaycan tarafının önerdiği (Ermenistan'la) barış gündemini güçlü şekilde desteklediği belirtildi.
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Terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılığın tüm uluslararası toplum için ciddi tehditler oluşturduğu, bu tehditleri önlemek ve bunlara karşı mücadele etmek için ortak çaba gösterilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, Azerbaycan ve Çin'in kendi topraklarını herhangi bir gücün diğer tarafa karşı kullanmasına karşılıklı olarak izin vermeyeceği ifade edildi.

Bildiride, tarafların, taraflardan birinin görüşüne göre iki devletin stratejik ortaklığına ve stratejik ilişkilerine zarar verecek her türlü eylemden kaçınacağı kaydedildi.

Azerbaycan ve Çin şirketlerinin ortak faaliyetlerinin destekleneceği ifade edilen bildiride, tarafların ikili ticaret hacmini daha da artırmaya ve malların pazarlara erişimini kolaylaştırmaya hazır oldukları vurgulandı.

Bildiride, Azerbaycan ve Çin'in, "Tek Kuşak, Tek Yol" projesi çerçevesinde tüm alanlarda pratik işbirliğini derinleştireceği, kendi topraklarından geçen uluslararası taşımacılık koridorlarının güvenliğinin ve sürekli işleyişinin sağlanmasına yönelik sorunların çözümünde birbirlerinin çabalarını destekleyeceği ve ulusal mevzuat ve ikili anlaşmalar çerçevesinde transit taşımacılık için uygun koşullar oluşturacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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