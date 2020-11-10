Azerbaycan Türklerinin tarihi vatanlarına dönme zamanı

Muhammet Kutlu Ankara

AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarına, uluslararası kuruluşların başkanlarına ve önde gelen dünya siyasetçilerine çağrıda bulunan Elekberli, şunları dile getirdi: ‘‘Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik asılsız toprak talebi olarak başlayan Dağlık Karabağ sorununun ilk aşamasında 1988-1991’de, 300 bin Azerbaycanlı sivil, bugünkü Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yaşayan 49 bin 928 aile yaklaşık 300 yerleşim yerinden Ermenilerce vahşice sınırdışı edildi. O sırada 226 Azerbaycanlı, Ermeniler tarafından vahşice öldürüldü ve 400’den fazla kişi yaralandı. Azerbaycan’ın tarihi toprakları olan Batı Azerbaycan’daki yerleşim yerlerinde onbinlerce Azerbaycanlının mal varlıkları, 170 kültür evi, 274 okul binası, 119 kütüphane, yüzlerce kreş, doktor muayenehanesi, binlerce araba, tarım makineleri, binlerce hektar ekilebilir arazi, meyve bahçesi ve üzüm bağları Ermeniler tarafından ele geçirildi. Yüzlerce cami binası, türbe ve yaklaşık 600 mezarlık yıkıldı. O dönemde tüm bunlar uluslararası kamuoyunun gözü önünde oldu ve tüm dünya bu vahşete, Ermenistan’daki bu etnik temizliğe kayıtsız kaldı. Dünya kamuoyunun bu kayıtsızlığını fırsat bilen Ermenistan kısa süre sonra yabancı patronlarının da yardımıyla BM tarafından tanınan Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının yüzde 20’sini işgal etti. Yaklaşık 800 bin yurttaşımız evlerinden ve köylerinden sınırdışı edildi ve Azerbaycanlı mülteci sayısı 1 milyonu aştı. Ancak dünya ülkeleri yine sessiz kaldılar, böylelikle ayrılıkçı, işgalci, teröristi savunuyorlar, aslında işgalci bu konumu ile Ermenistan’ın tüm suçlarına iştirak etmiş oldular.”

Azerbaycan askeri yolu seçmek zorunda kaldı

Ermeni yanlısı devletlerin AGİT Minsk Grubu adı altında ikiyüzlü bir politika izlediklerini ve Ermenistan’ı 30 yıl Azerbaycan topraklarını işgal etmeye ikna etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Aziz Elekberli, şöyle devam etti: “30 yıl boyunca, Azerbaycan ile Ermenistan ve destekçileri, AGİT Minsk Grubu ve onun topraklarının barışçıl özgürlüğü için eşbaşkanları arasındaki sinir bozucu görüşmeleri sonuç vermedi. Son olarak, Ermenistan’ın devam eden askeri provokasyonuna cevap olarak, bu yıl 27 Eylül’de Azerbaycan devleti egemen topraklarını işgalden kurtarmak için askeri bir yol seçmek zorunda kaldı. Son zamanlarda Azerbaycan Ordusu egemen topraklarını işgalden kurtarıyor. Ancak 32 yıl önce 300 bin Azerbaycanlının Ermenistan’dan vahşice sürülmesine, 30 yıl önce 800 bin Azerbaycanlının dağlık ve dağlık Karabağ’dan sürülmesine ve Azerbaycan topraklarının 30 yıl boyunca Ermenistan tarafından işgal edilmesine kayıtsız kalan devletler maalesef 100 bin Karabağ Ermenistan’ın haklarını utanmadan savunuyorlar.

Silahlandırıyorlar

İşgalciler, teröristler, faşistler Ermeni devletini silahlandırıyor, barışçıl Azerbaycan nüfusunun öldürülmesine neden oluyor, böylece kendilerini Ermenilerle birlikte Azerbaycan halkının katili haline getiriyorlar.

Ermenistan’dan sürülen yurttaşlarımızın ebedi insan hakları için mevcut çağrımızın, Azerbaycan’ın Ermeni işgalini sona erdirmek için başlattığı haklı mücadelenin arka planına karşı uluslararası arenada nihayet hassasiyetle karşılanacağına inanıyoruz. İnsan adaleti, Ermenistan’dan sürülen Azerbaycanlıların dünya toplumunun çabalarıyla tarihi vatanlarına geri dönmelerini de talep etmektedir.”