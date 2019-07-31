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Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

Azerbaycan, geçtiğimiz günlerde Hazar Denizi'ne düşen savaş uçağının bulunması için Türkiye'den yardım istedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:34
Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitim uçuşu sırasında düşen MiG-29 savaş uçağın arama çalışmalarının, profesyonel dalgıçlar ve modern denizaltı robotlarla devam ettirildiği bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına takviye güçlerin katılması için Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarına başvuruda bulunulduğu, yakın zamanda Türkiye'den uzman bir ekibin Bakü'ye geleceği kaydedildi.

Olay

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu gerçekleştirirken, Hazar Denizi'ne düşmüştü.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:34
  1. Azerbaycan Savunma Bakanlığı
  2. MiG-29
  3. Azerbaycan Hava Kuvvetleri

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