Azerbaycan Televizyonu, “Türk Dünyası” projesini başlatıyor!

Yeniakit Ankara

Azerbaycan Televizyonun girişimiyle Türkçe konuşan devletler ortak projeye imza attılar.

Az TV’nin Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler şubesinin açıklamasında, “Projenin ismi ‘Türk Dünyası’dır. Haftada bir gün yayınlanacak olan programda Türkçe konuşan ülkelerden birisinin kültürü, tarihi, gelenekleri hakkında bilgi verilecek. Bu bilgiler her halkın kendi dilinde olacaktır. Lakin Azerbaycan izleyicilerinin programda seslendirilenleri tam olarak anlayabilmesi için alt yazı da kullanılacaktır. Projenin girişimcisi Az TV olsa da, programın tüm Türkçe konuşan ülkelerin TV kanallarında gösterilmesi planlanmaktadır. İlk programın önümüzdeki hafta yayınlanması düşünülüyor. Bu proje, Azerbaycan’ın Türkçe konuşan ülkelerle daha sık işbirliği ve Türkçe Konuşan Devletlerin İşbirliği Konseyi’nin Zirve görüşünde devlet başkanlarının ileri sürdüğü teşebbüse cevap olarak ortaya çıkarılan projedir” ifadeleri kullanıldı.