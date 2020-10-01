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Gündem Azerbaycan tek başına kazandığı şanlı zaferini tüm dünyaya gösterdi
Gündem

Azerbaycan tek başına kazandığı şanlı zaferini tüm dünyaya gösterdi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan resmi hesaplarından Türk uçak ve SİHA’larının kendilerine karşı kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulduğu belirtilerek, “Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir” ifadesi kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:15:00 -
Azerbaycan tek başına kazandığı şanlı zaferini tüm dünyaya gösterdi

MSB’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir.”

Destekçileri hariç kimse inanmadı

Bu iddiaların kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmadığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: “Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir.”

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