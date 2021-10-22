  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Azerbaycan son noktayı koydu! 48 binden fazla mayınları ve patlamamış mühimmatları….
Gündem

Azerbaycan son noktayı koydu! 48 binden fazla mayınları ve patlamamış mühimmatları….

Dağlık Karabağ’da zafer elde eden Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde Ermeniler tarafından döşenen 48 binden fazla mayını ve patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 15:19:00 -
Azerbaycan son noktayı koydu! 48 binden fazla mayınları ve patlamamış mühimmatları….

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte Ermeni güçlerce döşenen mayınların temizlenme faaliyetleri sürüyor.

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği 48 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirdi.

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020 tarihinden 15 Ekim 2021'e kadar 18 bin 302 hektar alan mayın temizleme uzmanlarınca tarandı. Taranan alanlarda 22 bin 230 patlamamış mühimmat, 17 bin 426 anti personel mayını, 8 bin 755 anti tank mayını tespit edildi ve etkisiz hale getirildi.

ANAMA Yönetim Kurulu Başkanı Vügar Süleymanov, AA muhabirine, işgalden kurtarılan bölgede mayın temizleme faaliyetinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Öncelikle kara yolu, demir yolu, tesis ve yerleşim alanları gibi altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapıldığı güzergahlarda mayın temizliği yapıldığını söyleyen Süleymanov, "10 Kasım 2020'den bugüne yaklaşık 18 bin hektardan fazla arazi temizlendi, 48 binden fazla mayın ve mühimmat bulunarak imha edildi" dedi.

Süleymanov, mayın arama ekiplerinin sayısını artırdıklarını, bu işi yapmak isteyen kişilere eğitim verdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin mayın temizleme konusunda uzman kurumlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Süleymanov, Türk kurumlarıyla tecrübe paylaşımında bulunduklarını, iş birliğini daha da geliştireceklerini kaydetti.

Arazileri mayınlamak, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal anlamı taşıyor.

Ermenistan’ın işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle, 7‘si asker 26’sı sivil olmak üzere 33 Azerbaycan vatandaşı şehit oldu, 139 vatandaşı da yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! Görevden alındı
Gündem

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! Görevden alındı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Erzincan'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş..
Ve Almanya’da ekonomi patladı! Hükümet yardım paralarını geri istemeye başladı
Dünya

Ve Almanya’da ekonomi patladı! Hükümet yardım paralarını geri istemeye başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında, hükümetler ekonomik darboğaza girdi. Dünya basınına her şeyi iyi gösteren Avrupa basınının habe..
Putin'den Wagner ve Karabağ açıklaması
Dünya

Putin'den Wagner ve Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'daki barışın uzun süreceğini belirterek, Mali'deki Wagner hakkında açıklamalarda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay