Azerbaycan son noktayı koydu! 48 binden fazla mayınları ve patlamamış mühimmatları….

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte Ermeni güçlerce döşenen mayınların temizlenme faaliyetleri sürüyor.

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği 48 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirdi.

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020 tarihinden 15 Ekim 2021'e kadar 18 bin 302 hektar alan mayın temizleme uzmanlarınca tarandı. Taranan alanlarda 22 bin 230 patlamamış mühimmat, 17 bin 426 anti personel mayını, 8 bin 755 anti tank mayını tespit edildi ve etkisiz hale getirildi.

ANAMA Yönetim Kurulu Başkanı Vügar Süleymanov, AA muhabirine, işgalden kurtarılan bölgede mayın temizleme faaliyetinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Öncelikle kara yolu, demir yolu, tesis ve yerleşim alanları gibi altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapıldığı güzergahlarda mayın temizliği yapıldığını söyleyen Süleymanov, "10 Kasım 2020'den bugüne yaklaşık 18 bin hektardan fazla arazi temizlendi, 48 binden fazla mayın ve mühimmat bulunarak imha edildi" dedi.

Süleymanov, mayın arama ekiplerinin sayısını artırdıklarını, bu işi yapmak isteyen kişilere eğitim verdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin mayın temizleme konusunda uzman kurumlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirten Süleymanov, Türk kurumlarıyla tecrübe paylaşımında bulunduklarını, iş birliğini daha da geliştireceklerini kaydetti.

Arazileri mayınlamak, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal anlamı taşıyor.

Ermenistan’ın işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle, 7‘si asker 26’sı sivil olmak üzere 33 Azerbaycan vatandaşı şehit oldu, 139 vatandaşı da yaralandı.