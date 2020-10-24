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Dünya Azerbaycan şehit askerlerin ve hayatlarını kaybeden sivillerin borçlarını silecek
Dünya

Azerbaycan şehit askerlerin ve hayatlarını kaybeden sivillerin borçlarını silecek

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altında bulunan toprakları kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit düşen askerlerin ve saldırılarda hayatlarını kaybeden sivillerin kredi borçlarının silineceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:25:00 -
Azerbaycan şehit askerlerin ve hayatlarını kaybeden sivillerin borçlarını silecek

Azerbaycan Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm bankaların aldığı ortak karar gereği operasyonlarda şehit olan askerlerin kredi borçları faizleriyle birlikte silinecek. Karara göre, operasyonlarda yaralanan askerlerin kredi borçlarına 27 Eylül'den itibaren faiz hesaplanmayacak.

Borçlar silinecek

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin de kredi borçlarının faizleriyle birlikte silineceğinin belirtildiği açıklamada, operasyonlarda şehit düşen banka çalışanlarının ailelerine şehidin yıllık maaşı tutarında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Son durum

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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