Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı! Ermeni mühimmatı böyle ele geçirildi
Dağlık Karabağ’da destan yazan Azerbaycan ordusu, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait mühimmatları ele geçirdi.
Azerbaycan Ermenistan savaşının 10. Gününde Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir video paylaştı. Videoda ele geçirilen bölgelerde Ermeni birliklerinden kalan mühimmatlar görüntülendi. Birçok cephanenin ele geçirildiği bölgelerde Azerbaycan ordusu destan yazmaya devam ediyor.
Ele geçirilen mühimmatlar arasında, tank füzeleri, tank deler füzeler, birçok mermi sandıkları, top, tank, karargah gibi önemli teçhizatlar da ele geçirildi.