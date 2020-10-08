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Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İstikamet Karabağ
Dünya

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İstikamet Karabağ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Eyvazov, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmediğini vurgulayarak, "Her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:12:00 -
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İstikamet Karabağ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarma operasyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Anar Eyvazov, bugün Ermenistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü belirterek, Ermenistan'ın askeri altyapı ve mühimmat depolarının toplarla vurulduğunu kaydetti.

Eyvazov, tehcir faaliyetini yürüten Ermeni ordusunun askeri konvoyunun Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla yok edildiğini belirtti.

Anar Eyvazov, cephe hattının farklı yönlerinde Ermeni ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiğini belirterek, Ermenistan'ın  1. ve 7. alay askerlerinin kaçtığınıda söyledi.

Eyvazov, mağlubiyetle karşı karşıya kalan Ermeni güçlerinin Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Berde şehirlerine Tochka-U füzeleri ile ateş açtığını, Azerbaycanlı sivillerin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Azerbaycan ordusunun vurduğu tüm hedeflerin uluslararası kurallara uygun yasal hedefler olduğunun altını çizen Anar Eyvazov, "Azerbaycan ordusunun teçhizat sorunu yok. Ordumuz, o günden bu yana işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmedi. Hedef Karabağ. Zafer bizim. "ifadesini kullandı.

Azerbaycan ordusu Ermeni tanklarını ve zırhlı araçlarını imha etti Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni tankları ve zırhlı araçların vurulma anlarının havadan görüntülerini paylaştı.

Kayıtlar, konumlarda kamuflajla gizlenmiş tankların ve zırhlı araçların nokta atışıyla vurularak imha edildiğini gösteriyor.

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