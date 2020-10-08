Azerbaycan sadece Ermenilerle savaşmıyor!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekat 12. gününü geride bırakırken, Azerbaycanlı uzmanlar konuyu Akit’e değerlendirdi.

Ortadoğu ve Kafkasya Uzmanı Murad Salman, Ermenilerin Karabağ’da Azerbaycan’a ait maddi ve kültürel zenginlikleri yok ederek, Karabağ’ı terör ve uyuşturucu yuvası haline getirildiğini ifade etti. İşgalci Ermenistan’ın dünyanın değişik ülkelerinden Ermenileri getirip Karabağ’a yerleştirerek, Karabağ’ın demografik yapısını değiştirmek için çaba harcadığını aktaran Salman, “Olaylar başladığından bu yana, hatta daha evvelki dönemlerde de Ermenistan Azerbaycan’ın Karabağ ile hiç alakası bulunmayan şehirlerine de havan toplarından ateş ederek asıl amacının sadece Karabağ konusunu gündemde tutmak olmadığını, Azerbaycan’a ait daha fazla kara parçalarını elde etmek olduğunu göstermiştir” dedi. “Azerbaycan sadece işgalci Ermenistan ile savaşmıyor, aynı zamanda dünyanın çeşitli ülkelerinden Ermenistan’a getirilmiş teröristlerle, paralı askerlerle savaşıyor” diyen Murad Salman, “İnanıyoruz ki, en kısa sürede topraklarımız ordumuzun gücü ve bize manevi destek veren kardeş Türkiyemizin de manevi desteğiyle kendi özbeöz topraklarımız olan Karabağ’a geri döneceğiz ve zorunlu göçmen hayatı yaşayan insanlarımız için bu zorlu süreç son bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Ermeni askeri birliklerinde aşırı panik ve heyecan mevcut

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı STK’lara Destek Şurası’nın üyesi Anar Halilov ise, “Ermenilerce oluşturulmuş tüm savunma hatları kahraman ordumuzca yerlebir edilmiş durumda ve Ermeni askeri birliklerinde aşırı panik ve heyecan mevcut, bu panik ve heyecansa ordumuzun ne denli ciddiyetle ve düzenli bir biçimde savaştığını açık ve net ortaya koyuyor. İnşallah en kısa zamanda kardeş Türkiye’nin de manevi desteği ve kahraman ordumuzun gayretleriyle topraklarımız işgalden kurtarılacak” dedi.