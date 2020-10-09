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Dünya Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:14:00 - 2020-10-09 10:55:54
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor.

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Putin'in teklifi kabul edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalar için Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı Moskova davetine iki ülkeden yanıt geldi. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Moskova'ya gitmeyi kabul etti. İki bakanın Moskova'da bir araya geleceği belirtildi.

Şanlı bayrak göndere çekildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrail bölgesinin içinden görüntüler paylaştı.

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Yorumlar

Nihal

yine oyalanma başlayacak yani başa dönüş yine karabağ ermenistanda değişen birşey olmayacak
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dürüst

Değerli kardeşlerimiz lütfen Suriye de oynanan oyunları ve Doğu Akdenizdeki ayak oyunlarını unutmayın-unutmayalım.
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