Azerbaycan resmen duyurdu! 'Cehenneme gönderildi'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakanı Celal Harutyunyan'ın öldürüldüğünü açıkladı.
Dün Ermenistan'ın sözde Savunma Bakanı Celal Arutyunyan'ı Azerbaycan SİHA'larının izlemeye aldığını ve aracında öldürüldüğü duyurulmuştu.
Haber Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev tarafından doğrulandı.
Hacıyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “Rejimin sözde ‘Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi” dedi.
Hacıyev, “Ermenistan eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan düşmana gereken cevabı veriyor ve suçların işlenmesini emreden düşmanın askeri komutanları birer birer imha ediliyor” ifadesini kullandı.
Hocalı katliamına karşılık verildi
Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Hocalı soykırımının faillerinin çoğuna karşılık verildiğini belirtilen Hacıyev’in “Halihazırda medyada rejimin sözde ‘Savunma Bakanı’nın cehenneme gönderildiğine dair haberler var. Başkaları da payını alacak” diye konuştu.