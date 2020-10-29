  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan resmen duyurdu! 'Cehenneme gönderildi'
Dünya

Azerbaycan resmen duyurdu! 'Cehenneme gönderildi'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakanı Celal Harutyunyan'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 15:18:00 -
Azerbaycan resmen duyurdu! 'Cehenneme gönderildi'

Dün Ermenistan'ın sözde Savunma Bakanı Celal Arutyunyan'ı Azerbaycan SİHA'larının izlemeye aldığını ve aracında öldürüldüğü duyurulmuştu.
Haber Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev tarafından doğrulandı.

Hacıyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “Rejimin sözde ‘Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi” dedi.

Hacıyev, “Ermenistan eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan düşmana gereken cevabı veriyor ve suçların işlenmesini emreden düşmanın askeri komutanları birer birer imha ediliyor” ifadesini kullandı.

Hocalı katliamına karşılık verildi

Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Hocalı soykırımının faillerinin çoğuna karşılık verildiğini belirtilen Hacıyev’in “Halihazırda medyada rejimin sözde ‘Savunma Bakanı’nın cehenneme gönderildiğine dair haberler var. Başkaları da payını alacak” diye konuştu.

Görevden alınmıştı

Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KARADAGLI

GARDASLARA HELAL OLSUN KAC TANE MASUM INSANA KIYDI  
  • Yanıtla
Durum kritik: Fransa'daki Müslüman lider Türkiye'den sığınma talep etti!
Dünya

Durum kritik: Fransa'daki Müslüman lider Türkiye'den sığınma talep etti!

Fransa'da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü @ Barakacity'yi Fransa devleti feshe..
Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye skandal iftira!
Siyaset

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye skandal iftira! "Erdoğan'a bunu yapacak deyip" açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ecevit'i ortada bıraktığını iddia ederek aynısını Cumhur..
Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının 2020 yılı sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay