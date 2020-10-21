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Dünya Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor
Dünya

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:49:00 -
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönündeki operasyonların gece boyunca değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Ermeni kuvvetlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havan topları ile ateş açtığı, Ermeni ordusunun Cebrail ve Gubadli yönündeki 18. motorlu tümeninin kayıplarla geri çekildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun Ermeni ordusunun 5. muhrip alayının mevzilerini ve orada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ve çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ermeni ordusunun 6. ve 7. destroyer alaylarında görevli personel arasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Ermenistan'a ait Azerbaycan ordusu tarafından üç topçu bataryası, birkaç havan ve personel taşıyan üç kamyonun imha edildiği vurgulandı.

Azerbaycan ordusunun tüm cepheyi kontrol ettiği kaydedildi.

Bakanlığın bir başka açıklamasında da Ermeni ordusunun Terter şehrini ateşlediği belirtildi.

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