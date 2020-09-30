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Dünya Azerbaycan ordusu perişan etti... İşte etkisiz hale getirilen Ermeni askerleri
Dünya

Azerbaycan ordusu perişan etti... İşte etkisiz hale getirilen Ermeni askerleri

Azerbaycan ordusu karşısında varlık gösteremeyen Ermeni askerleri cepheden kaçarken işgalden kurtarılan bölgelerde etkisiz hale getirilen Ermeni askerleri görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:30:00 - 2020-09-30 10:32:06

Azerbaycan topraklarını işgal emelleri olan Ermenistan geçtiğimiz günlerde kanlı bir saldırıyla sivil yerleşim yerlerini hedef almış çok sayıda sivil vatandaş şehit olmuştu.

Ermenistan’ın hain saldırısına Azerbaycan ordusu anında karşılık verdi. 2 gündür bölgede devam eden sıcak çatışmalarda çok sayıda Ermeni askeri etkisiz hale getirildi.

Darma duman oldular

Azerbaycan ordusu karşısında varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu işgal ettiği köylerden tek tek kaçmaya başladı.

Türkiye’nin desteğini yanında hisseden Azerbaycan ordusu Karabağ ve Tovuz bölgelerinde Ermeni ordusuna ağır zaiyat verdirdi. Çok sayıda Ermeni askeri öldülürken Ermeni karargahlarındaki mallara da el konuldu.

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