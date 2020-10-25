Azerbaycan ordusu kontrol edilen alanları daha da genişletti
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunluklarda gerçekleştirildiği belirtildi.
Ermeni kuvvetlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da harekat planına uygun olarak ana yönlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen bölgeleri genişlettiği belirtildi.
Açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerindeki Ermeni kuvvetlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun, farklı yönlerde yeni ilerlemeler kaydettiği, Ermeni kuvvetlerinin mühimmatları yönünde büyük kayıplar verdiği bildirildi Ağdere ve Hocavend, bitmiş ve topçu bataryaları etkisiz hale getirilmiştir.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı yönlerinde Ermeni kuvvetlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüs, 1 2A36 Giasint-B top ve 7 arabayı imha ettiği belirtildi.