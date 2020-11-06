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Dünya Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır." Şeklindeki sözleri sonrası Karabağ’ın ‘kalbi’ olarak belirtilen işgal altındaki Şuşa kent merkezine Azerbaycan ordusu giriş yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 01:21:00 -

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesinin 'kalbi' olarak adlandırılan Şuşa şehrini 3 taraftan kuşattığını açıklamıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, "Şuşa'ya bir nefes kadar yakınız" ifadesini kullanmıştı.

Azerbaycan ordusunun Şuşa kent merkezine girdiği Şuşa'yı kurtarma harekatının devam ettiği iddia edildi.

Şuşa nasıl işgal edildi?

Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve çevre illerde hak iddia eden Ermeniler, 1991'de başlattıkları saldırılarla Hankendi'yi, 1992'de de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Şuşa'yı, Laçın, Hocavend, Kelbecer, Ağdere, Ağdam, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Şuşa'nın savunmasında 480 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 600 kişi yaralandı, çok sayıda kişi esir alındı veya kayboldu. Esir düşen Azerbaycanlılardan 68'inin akıbeti bugüne kadar belirlenemedi.

İşgal, Azerbaycan ekonomisini büyük kayba uğrattı. Binlerce kişi topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Azerbaycanlılara ait yaklaşık 300 tarihi anıt tahrip edildi.

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