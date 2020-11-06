Azerbaycan ordusu Karabağ’da ilerliyor
Azerbaycan ordusunun, Karabağ’daki işgalci Ermenilere ağır zayiat verdirmeyi sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, yine onlarca askeri araç, tank, mühimmat deposunun imha edildiği ve alanda büyük ilerleme kaydedildiği ifade edildi.