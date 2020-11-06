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Dünya Azerbaycan ordusu Karabağ’da ilerliyor
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ’da ilerliyor

Azerbaycan ordusunun, Karabağ’daki işgalci Ermenilere ağır zayiat verdirmeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:03:00 -
Azerbaycan ordusu Karabağ’da ilerliyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, yine onlarca askeri araç, tank, mühimmat deposunun imha edildiği ve alanda büyük ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

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