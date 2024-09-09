Azerbaycan Ordusu ilk 155 mm L-45 DITA obüsünü aldı!

Azerbaycan Ordusu Çekya’dan tedarik edilen ilk 155 mm L-45 DITA obüsünü teslim aldı. TATRA T815 8×8 şasi üzerine monte edilen obüs, oldukça modern olarak ele alındı. Yalnızca sürücü ve komutandan oluşan tam otomatik bir üst yapıya sahip olan DITA obüsü, operasyonel verimliliği arttırıcı özellikte tasarlandı. Diğer taraftan bu yenilikçi tasarımın, obüsün ateş gücünün ve manevra kabiliyetinin geliştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Söz konusu Çekya ile yapılan anlaşma sonucu teslim alınan ve alınacak obüslerin Azerabaycan’ın savunma kapasitesini arttırma ve ordu teçhizatını modernleştirme stratejinin bir parçası olduğu düşünülüyor. L-45 DITA obüsü hızlı yanıt yetenekleri ile Azerbaycan Ordusu’na özellikle bölgede ki stratejik çıkarlarını koruma açısından önemli avantajlar sağlayacak. Azerbaycan geçtiğimiz yıllarda zaferle çıktığı Karabağ mücadelesini pekiştirmek için envanterine kattığı obüslerle caydırıcılığını daha da arttıracak.

Benzer bir anlaşma Slovakya ile yapılmıştı

Geçtiğimiz aylarda Dennik N tarafından yapılan haberde Azerbaycan’ın Çekya’dan 70 adet 155mm/L45 DITA obüsü tedarik edeceği iddia edilmişti. Çekya ile yapılan anlaşmanın ilk teslimatı gerçekleşti. Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın Slovakya’dan 48 adet 155mm Nora obüsü tedarik edeceği de açıklanmıştı.

Çekya’nın Azerbaycan’a obüs tedariki doğrulanırsa ilgili sipariş 1989’dan bu yana Çek veya Slovak topçu sistemleri için verilen en büyük sipariş olacak. Bu bağlamda geçmişte Excalibur Army, Azerbaycan’a 152 mm SpGH ve 122 mm RM-70M1 ÇNRA gibi sistemler de tedarik etmişti. Bölgede yaşanan gelişmeler doğrultusunda Azerbaycan ve Ermenistan topçu sistemlerini yenilemekte.

155 mm DITA

155 mm DITA obüs sistemi, yüksek tahrip gücüne sahip dipten yanmalı (HE BB) mühimmat ve 39 km’ye kadar atış menziline sahip 155 mm L45 top ile donatılmıştır. Kule içerisindeki taşıyıcı haznesinde ise 40 adet 155 mm mühimmat bulunmaktadır. DITA tekerlekli şasi üzerindeki obüs sistemi modüler bir tasarıma sahiptir. Bu durum, taşıyıcı üzerinde silah ve mühimmat bulunan taretin çeşitli tekerlekli veya paletli şasilere monte edilebileceği anlamına gelmektedir.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre DITA obüsünün bir başka ilginç özelliği ise sadece iki kişilik mürettebat tarafından yönetilmesidir. Bu özellik ise top kontrol sisteminin üst düzey otomasyonu ve kulenin tamamen otonom şekilde çalışabilme kabiliyeti sayesinde mümkündür. Mürettebat sadece sürücü ve komutandan oluşur. Bu mürettebat, obüs ve tareti şasi kabininden yönetmektedir. Topun atış pozisyonuna getirilmesi ve ayarlanması, bir balistik bilgisayar tarafından Otomatik Hareket Pozisyonu Elektronik Yönlendirme Sistemi (A.S.A.P.) kullanılarak tamamen otomatik olarak yapılmaktadır. (defenceturk.net)