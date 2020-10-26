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Dünya Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı
Dünya

Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:11:00 -
Azerbaycan ordusu, Gubadlı kent merkezini işgalden kurtardı

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Gubadlı’nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi. Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993’te işgal edilmişti. Azerbaycan, Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.

ABD’den ateşkes açıklaması

Bu arada; ABD, Azerbaycan ile Ermenistan’ın bugün yerel saatle 08:00’de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

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