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Dünya Azerbaycan ordusu girmeden önce Ermenistan, Laçin'de evleri yaktı
Dünya

Azerbaycan ordusu girmeden önce Ermenistan, Laçin'de evleri yaktı

Azerbaycan ordusunun Laçin'e girmesine saatler kala, Ermeniler bölgedeki evleri yakarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:40:00 -

Azerbaycan ordusunun Laçin'e girmesine saatler kala Ermenistan güçleri evleri yakarak kaçtıkları ortaya çıktı. Sosyal medyada çokça paylaşılan bu görüntüler büyük tepki topladı.

Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra Laçin'de

Azerbaycan ordusunun 28 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Laçin iline girdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Laçin'e girdiği duyuruldu.

Ermenistan 1992'de işgal etmişti

Ermenistan sınırında bulunan Laçin, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçin koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

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