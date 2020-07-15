Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı vurdu
Ermenistan'ın kalleş saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu, Ermenilere ait bir müstahkem mevkiyi yerle bir etti. Ordu imha edilen mevkinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir müstahkem mevkiyi vurduklarını açıkladı.
Bakanlık Sözcüsü Vagif Dargahlı, "14 Temmuz'da Tovuz bölgesindeki askeri eylemler sırasında birliklerimizin nokta atışı neticesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri hedef daha vuruldu" ifadelerini kullandı.
Nokta atışıyla, askeri teçhizat imha edildi
Dargahlı, vurulan hedefin bir müstahkem(sağlamlaştırılmış) mevki olduğunu belirtti.
Dargahlı ayrıca Ermenistan'ın askeri eylemlerini bastırmak amacıyla Azeri birliklerince yapılan nokta atışıyla, askeri teçhizatın da imha edildiğini ifade etti.
Bakanlık ayrıca operasyon anlarının görüntülerini de yayınladı.