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Aktüel Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait kamikaze İHA'yı düşürdü
Aktüel

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait kamikaze İHA'yı düşürdü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev: - "İHA, sivil yerleşim bölgesinde uçuyordu, böylece çok sayıda sivilin hayatı kurtarıldı"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:19:25 -
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait kamikaze İHA'yı düşürdü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan'a ait bir kamikaze İHA'yı vurarak düşürdü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından, "Ermenistan'a ait kamikaze İHA, Azerbaycan hava savunma kuvvetleri tarafından başarıyla imha edildi. İHA, sivil yerleşim bölgesinde uçuyordu. Böylece çok sayıda sivilin hayatı kurtarıldı. Ermenistan devleti, terörü sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Hacıyev, bir başka açıklamasında da Ermenistan ordusunun Smerç füzeleri ve ağır toplarla Gence, Berde ve Terter şehirlerine saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

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