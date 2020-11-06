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Dünya Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait havan toplarını imha etti
Dünya

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait havan toplarını imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'a ait havan toplarının imha edildiği görüntüler paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:06:00 - 2020-11-06 22:11:50

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan’a ait hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan, Ermenistan'a ait havan toplarını yerle bir etti.

Bakanlık görüntüleri paylaştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait havan toplarının imha edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Terter bölgesinde Ermenistan işgali altındaki Göyarh köyünde Ermenistan ordusuna ait havan toplarının Azerbaycan birliklerinin nokta atışıyla imha edildiği belirtildi. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ermenistan askerleri mevzileri bırakıp kaçtı

Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin Gubadlı yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı-Laçin yönündeki çatışmalarda Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin Azerbaycan ordusunun saldırılarına direnemeyerek mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı. Ayrıca açıklamada, Ermenistan'dan getirilen ve savunma bölgesine yerleştirilen 556. ve 522. motorlu piyade alayları birliklerinin hazırlıksız, deneyimsiz ve disiplinsiz olması nedeniyle kendilerine verilen görevleri gerçekleştirmediği belirtildi.

 

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