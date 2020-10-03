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Aktüel Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracını imha etti
Aktüel

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracını imha etti

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:27:31 -
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracını imha etti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti.

Cephe hattındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun mevzilerine ve araçlarına ağır hasar verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçların nokta atışı ile imha edildiği yer aldı.

Tüm cephe boyunca şiddetli çatışmalar sürüyor.

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