Azerbaycan ordusu, bu gece önemli arazi ve yükseklikleri işgalden kurtardı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönündeki operasyonların gece boyunca değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havan topları ile ateş açan Ermeni güçleri, Fuzuli, Cebrail ve Kubadlı yönündeki mevzileri vuruldu. Bu yönlerde Azerbaycan ordusu önemli toprakları kontrol altına aldı.

Açıklamada, Ermenistan'ın askeri teçhizatlarına ve tüm cephe boyunca mevzilerine onarılamaz hasar verildiği, Ermeni kuvvetlerinin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadıkları kaydedildi.

Ermenistan'dan cepheye getirilen askerlerin savaşmayı reddettiği ve kaçtığı belirtildi. Cephe boyunca çatışmaların sürdüğü ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.