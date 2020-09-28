Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi
Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun mevzilerine füze ve toplarla vurulduğu Ermeni kuvvetlerinin geri çekildiği belirtildi.
Terter bölgesi Taliş köyü civarında bazı yerlerin işgal güçlerinden temizlendiği ve Ermeni kuvvetlerinin ağır kayıplar verdiği bildirildi.
Bakanlık ayrıca Ermeni askerlerinin cesetlerinin havadan görüntülerini de paylaştı.