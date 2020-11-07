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Dünya Azerbaycan ordusu 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Dünya

Azerbaycan ordusu 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:03:00 -
Azerbaycan ordusu 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgalinden 16 köyü daha kurtardığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gajar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhaç, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabendeli ve Moshali'nin Karabendeli'yi kurtardı. Atagut ve Tsakuri köyleri de işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır. "

27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan operasyonda Azerbaycan ordusu 4 şehir merkezi, 3 kasaba, 200'den fazla köy ve bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

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