Azerbaycan nereleri kurtardı? Azerbaycan son dakika haberleri

Azerbaycan nereleri geri aldı son dakika. İşgalci Ermenistan, sırtını dayadığı ülkelerin gazına gelerek Azerbaycan yerleşim yerlerine alçak saldırı düzenlemişti. Bu kalleş saldırı çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Kahraman Azerbaycan ordusu da, işgalci Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açmasından sonra 27 Eylül'de karşı saldırıya geçmişti. Azerbaycan ordusunun kahramanlıkları karşısında neye uğradığını şaşıran işgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemediği için sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırılar düzenledi.

İHA ve SİHA’lar, işgalci Ermenistan mevzilerine darma dağan etmeye başlamasıyla birlikte Ermenistan, sırtını sıvazladığı ülkelerden yardım dilenmeye başladı. Azerbaycan’ın kahramanlıkları karşısında işgal ettiği Azerbaycan topraklarından topuklayarak kaçan Ermenistan, Putin’i devreye sokarak ateşkes istemek zorunda kaldı. Putin’in daveti üzerine Moskova’da 72 saatliğine ateşkes yapıldı. Ancak kalleş Ermenistan yine kalleşliğini sergiledi ve ateşkes anlaşmasının üzerinden saatler geçmeden Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri olan Gence’ye alçak saldırı düzenledi ve bu saldırıda hedef yine sivillerdi. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu, Ermenistan mevzilerini yeniden imha etmeye devam etti.

Azerbaycan nereleri kurtardı?

Azerbaycan nereleri geri aldı. Ermenistan birlikleri, Azerbaycan ordusunun operasyonları neticesinde cephe hattında farklı yönlere çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde Ağdere, Ağdam, Fizuli, Hadrut ve Cebrayıl yönünde cephe hattındaki gergin durumun sürdüğü bildirildi.

Ermenistan nereden çekildi?

Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı ve Azerbaycan birliklerince karşılık verilmesi ile Ermenistan tarafının kayıplar vererek geri çekildiği kaydedildi.

Ayrıca, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM uçaksavar füze sistemi, dört BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, bir D-20, bir D-30, iki D-1 obüs, birkaç İHA ve askerî araçların imha edildiği vurgulandı.

Azerbaycan hangi köyleri kurtardı?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha kurtardığını açıkladı. Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Karabağ haritası son durum

Karabağ’da nereler kurtarıldı? Azerbaycan nereleri geri aldı harita.

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.