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Dünya Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:45:00 - 2020-11-07 12:28:59
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

İşgalden kurtarılan 16 köy

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı." açıklamasını yaptı.

"Karabağ, Azerbaycan'dır"

Paylaşımının sonunda Aliyev, "Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı

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Yorumlar

Murat gözükara

GARDAŞLAR bizide bekleyin.... Çok hızlı gidiyonuz... MAŞALLAH.. ALLAH. IM ESİRGESİN
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Mesut Sarp

Gardaşkar bu iş uzadi elinizi cabuk tutun. Amerikada secimler neticelenince ABD Türkiye ve Azerbeycan üstüne cökecek, 4.400 km² olan Karabag bizim konya ilimiz kadar bi yer, haydin devam ama daha cabuk. Allah yar ve yardımcınız olsun.
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