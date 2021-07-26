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Azerbaycan lideri Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti
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Dünya Azerbaycan lideri Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti
Dünya

Azerbaycan lideri Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyetini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 18:00:00 -
Azerbaycan lideri Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği kaydedildi, devlet başkanları arasındaki düzenli temasların ilişkilerin genişletilmesindeki özel rolü vurgulandı.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) ile AK Parti arasındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, partiler arasındaki ilişkilerin ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi, iki ülkenin çeşitli kurum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin önemine değinildi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliklerinin perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemeye devam edeceğine olan güvenlerini dile getirdi.

Kabulde, Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da hazır bulundu.

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