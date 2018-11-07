Azerbaycan Halk Bankası eski Başkanı’nın karısı, mağazada 21 milyon $ harcayınca gözaltına alındı

Eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev'in eşi Zamira Haciyeva, Londra'nın en lüks alışveriş mağazası olan Harrods'ta 21 milyon dolar harcayınca gözaltına alındı. Avukatları yaptığı savunmada, Haciyeva'nın “dolandırıcı” değil, “müsrif biri” olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığını savundu.

BBC'de yer alan habere göre İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks alışveriş mağazası Harrods'ta 21 milyon dolar harcayan ve İngiltere'deki açıklanmamış 'Servet Düzeni' adı verilen yeni kanunun ilk hedefi olan Azerbaycanlı Zamira Haciyeva gözaltına alındı.

Servetinin kaynağını açıklamak zorunda

Haciyeva'nın şimdi, hakkında yakalama kararı çıkartan Azerbaycan'a iade edilebileceği belirtiliyor.

Yeni çıkarılan ve yolsuzlukla mücadeleyi hedefleyen bu yasaya göre büyük harcamalar yapan gizli zenginler, servetlerinin kaynağını açıklamak zorunda.

Haciyeva, 2 yıl önce yolsuzluktan 15 yıl hüküm giyen eski Azerbaycan Halk Bankası Başkanı Cihangir Haciyev'in eşi.

“Herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunmadı”

Avukatları, Zamira Haciyeva'nın herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunmadığını söylüyor.

İngiltere Ulusal Suçlar Dairesi ise kendisinden servetinin kaynağının açıklamasını istiyor.

Avukatlarından ilginç savunma: Kendisi müsrif biri

Haciyeva'nın Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından geçen hafta gözaltına alındığı Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davada ortaya çıktı.

Buna göre Haciyeva geçen Salı günü gönüllü olarak polise başvurdu.

Haciyeva'ya iki ayrı yolsuzluk suçlaması yöneltildi.

Kefalet duruşmasında savcılar, Haciyeva'nın ülkeden kaçma riski bulunması nedeniyle serbest bırakılmamasını istedi.

Avukatları ise Haciyeva'nın “dolandırıcı” değil, “müsrif biri” olduğunu ve ülkeden kaçma riski bulunmadığını savundu.