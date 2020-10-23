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Dünya Azerbaycan First Lady’si Mihriban Aliyeva’den flaş açıklama
Dünya

Azerbaycan First Lady’si Mihriban Aliyeva’den flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğindeki Azerbaycan milletinin yeni bir ortak zafer tarihi yazdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:48:00 -
Azerbaycan First Lady’si Mihriban Aliyeva’den flaş açıklama

Azerbaycan’ın First Lady’si Mihriban Aliyeva önemli açıklamalarda bulundu.

Askeri ve tarihi adalet

Azerbaycan’ın askeri başarılarından dolayı milleti tebrik eden Aliyeva şu açıklamaları yaptı.

“Bu önemli olaylar vesilesiyle tüm halkımızı tebrik ediyorum. Her gün cepheden güzel haberlerin geldiğini söylemek mümkün. Askerlerimiz ve subaylarımız şerefle savaş görevlerini yerine getiriyorlar. Başarılı operasyonlar gerçekleştirirken birbiri ardına şehirleri ve diğer yerleşim yerlerini işgalden kurtarıyor, stratejik zirvelere çıkıyorlar. Uzun bir aradan sonra, neredeyse 30 yıl sonra, bir Azerbaycan askerinin anavatanlarımızda bayrağımızı nasıl çektiğini görmekten hepimiz gurur duyuyoruz. Bu sadece askeri başarı değil. Bu, tarihi adaletin restorasyonu çünkü buralar bizim atalarımız, tarihi topraklarımız ”

Azerbaycan'ın 2020'de tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini vurgulayan Mihriban Aliyeva;

"Ancak birliği koruyarak ve cumhurbaşkanını destekleyerek bu yıl için hatırlanacak tüm zorlukların ve zorlukların üstesinden gelebileceğiz" dedi.

Aliyeva; “Bugün hepimiz cephedeki durumu düşünüyoruz. Azerbaycan halkı cumhurbaşkanına güveniyor ve cumhurbaşkanının ne yapacağını bildiğinden emin. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizde her zamankinden daha fazla dayanışma içindeyiz. Ve tabii askerlerimiz de bu desteği hissediyor. Azerbaycan halkının arkalarında olduğunu biliyorlar ” ifadelerini kullandı.

İlk başkan yardımcısı, olası tüm medya platformlarında sahte Ermeni propagandasına karşı şiddetli bir savaşta mücadele eden herkese teşekkür etti.

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