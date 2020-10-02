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Dünya Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!

Azerbaycan tarafından, Ermenistan'a ait bir sahra karargahı SİHA'lar tarafından havaya uçuruldu. Çevresindeki 3 tank da imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 20:17:00 -

Türk SİHA'larıyla ordu envanterini şaha kaldıran Azerbaycan, sivil halkı hedef alan Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da başlattığı harekata Batı'nın engel olma girişimlerine rağmen tam gaz devam ediyor.

İşgal altındaki yerleşim birimlerini Ermeni çapulculardan kurtarmayı sürdürürken kritik yerleri ve silahları vuruyor.

Karargah havaya uçuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Ermenistan'a ait bir sahra karargahı SİHA'lar tarafından havaya uçuruldu.

Görüntülerde karargahın yerle bir olduğu görülürken tankların imha edildiği de kameralara yansıdı.

Ermenistan'dan geri adım

Öte yandan Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan geri adım geldi.

Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Azerbaycan ile masaya oturmaya hazır olduklarını duyurdu.

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