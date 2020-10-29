  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak
Aktüel

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:31:04 -
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde karar imzaladı.

Karara göre, idari bölge bölümüne uygun olarak her bölge için geçici özel idare teşkilatı kurulacak, idari teşkilatların yöneticilerini İçişleri Bakanlığı atayacak.

Geçici özel idare teşkilatları faaliyetlerini Savunma Bakanlığı ve Devlet Sınır Hizmeti ile eş güdümlü şekilde yürütecek.

Ulaşım ve telekomünikasyon altyapı tesislerinin, enerji ve su temini sistemlerinin, su depolarının ve çevre için yüksek tehlike kaynağı olan özel tesisler dahil olmak üzere, önemli tesislerin güvenliğinden geçici özel idare teşkilatları sorumlu olacak.

Karara göre, geçici özel idare teşkilatları kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasından, tespit edilen askeri teçhizatın, silahların, mühimmatın, zehirli ve patlayıcı maddelerin toplanması, envanteri ve korunması işlerini de üstlenecek.

Geçici özel idare teşkilatları ilgili diğer kurumlarıyla birlikte arazilerin mayınlardan temizlenmesi, terör, casusluk ve sabotaj gibi eylemlerin önlenmesi, arazi ve gayrimenkulün, kültür varlıklarının, maden ve doğal kaynakların envanterinin çıkartılması gibi faaliyetleri de yürütecek.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 180 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu üyesi aspirin gerçeğini açıkladı!
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi aspirin gerçeğini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ABD'de hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarında düzenli kullanıldığında ölü..
Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde
Korona Virüs

Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Bakan'ın açıklaması sonrası konuşan Düzce Valisi Atay "Bık..
Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti
Dünya

Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti

Cezayir parlamentosundaki 7 partiden, Fransa'ya, İslam'a ve değerlerine hakaret kampanyası yürüttüğü için uluslararası dava açılması çağrısı..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay