Azerbaycan Ermenistan'ı yalanladı: Karabağ'da uçağımız düşmedi

Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait bir uçağı düşürdüğüne dair Ermenistan tarafından çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildiren Azerbaycan Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ermeni tarafının akşam saatlerinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağı düşürüldüğüne ilişkin yaydığı bilgi yalan ve dezenformasyon." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da bir savaş uçaklarının düşürüldüğü hakkındaki iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.

Ermenistan'ın uçak yalanı elinde patladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni tarafının akşam saatlerinde Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağı düşürüldüğüne ilişkin yaydığı bilgi yalan ve dezenformasyon. Azerbaycan ordusuna ait tüm hava araçlarının devrede ve çalışır durumda olduğunu bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyunda tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, bugün ordunun açıklamasına göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düşürüldüğünü söylemişti.