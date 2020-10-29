Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan ordusunun sivil yerleşim yerlerine saldırıda bulunan Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Gubadlı bölgesinde yerel saatle 13:18 ve 13:20 civarında Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine Gubadlı yönünde saldırmaya çalıştığı sırada düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, her iki uçağın da Azerbaycan hava savunma kuvvetleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.