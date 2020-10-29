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Dünya Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:47:00 -
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusunun sivil yerleşim yerlerine saldırıda bulunan  Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın  Gubadlı bölgesinde yerel saatle 13:18 ve 13:20 civarında Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine Gubadlı yönünde saldırmaya çalıştığı sırada düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, her iki uçağın da Azerbaycan hava savunma kuvvetleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

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