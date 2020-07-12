  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:47:40 -
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede çatışmanın sürdüğü, iki taraftan da can kayıplarının olduğu belirtildi.

Durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu, olayla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı