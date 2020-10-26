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Dünya Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri yığınak yaptılar
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri yığınak yaptılar

İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının yaşandığı sınıra askeri yığınak yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:03:00 -
Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri yığınak yaptılar

İran, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının yaşandığı kuzeybatı sınırına askeri yığınak yaptı.

Rus medyasına göre konu ile ilgili açıklama yapan İran Devrim Muhafızları, ordu birliklerinin ülkenin kuzeybatı sınırına konuşlandırılmasının ‘ülkenin ulusal çıkarlarının korunması ve barışın sürdürülmesi’ için gerekli olduğunu belirtti.

İran yerel medyasının bildirdiğine göre; İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami dün İran’ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletindeki Hoda Afarin’e ziyaret yaptı.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pakpur, sınır bölgesinde konuşlandırılan askeri birlikleri ziyareti esnasında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı kara birliklerinin bölgeye dün başlayan intikalinin lüzum görülmesi halinde artırılacağını söyledi.

Tuğgeneral, asker ve teçhizat intikalinin amacının, İran halkına bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettikleri yönünde güven vermek ve jeopolitik sınırların değişmesine karşı olduklarını ortaya koymak olduğunu ifade etti.

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